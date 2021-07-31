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Манукян раскритиковал Зеленского за притеснение русскоязычных музыкантов

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:15
Политика
Манукян раскритиковал Зеленского за притеснение русскоязычных музыкантов
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Известный журналист и блогер Вадим Манукян подверг критике политику киевских властей в отношении русскоязычных музыкантов. Накануне на Украине известной украинской рок-группе Green Grey запретили выступать на Дне независимости страны из-за песен на русском языке. Участник группы Андрей Яценко выразил мнение, что украинское правительство искореняет русский язык со времен президентства Виктора Ющенко, а нынешний лидер Владимир Зеленский лишь поддерживает эту политику.

Вадим Манукян в комментарии ФАН отметил, что Украина сегодня идет по пути беспрецедентного давления на русский язык.

«Любые деятели культуры из России или даже собственные артисты из Украины мгновенно поражаются в правах и вытесняются из мейнстрима. Тот факт, что эту травлю поддерживают не только украинские артисты, а также организаторы больших фестивалей и даже Офис президента Украины, вызывает массу вопросов. Хотя к Зеленскому давно уже нет вопросов», — сказал он.

Манукян: политика Зеленского по русскому языку на Украине — позор
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир». Азаров считает, что киевские власти не могут понять, почему страна была вынуждена отказаться от ядерного вооружения. Николай Азаров ранее объяснил, почему Украина вынуждена повышать налоги. По его словам, действующая власть не развивает экономику, не увеличивает доходы граждан, компаний и финансового сектора.

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украина музыка владимир зеленский русский язык манукян
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