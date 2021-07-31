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Представитель Джорджа Клуни опроверг новость о беременности жены актера
Шоу-бизнес
Представитель Джорджа Клуни опроверг новость о беременности жены актера
Global Look Press  /  Jimmy Kimmel Live/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 31 июля. Пресс-секретарь Джорджа Клуни не подтвердил сообщения о беременности жены актера, юриста Амаль Клуни. СМИ писали, что она якобы ждет рождения близнецов.

О беременности супруги Клуни сообщил журналистам некий источник из окружения пары. Отмечалось, что жена актера будто бы находится в первом триместре. Кроме того, СМИ писали, что артист и его супруга якобы уже рассказали о скором прибавлении друзьям, однако представитель Клуни опроверг подобные новости.

«Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности», — приводит слова пресс-секретаря Daily Mail.

Джордж Клуни и его супруга поженились в 2014 году в Венеции. Примерно через три года после свадьбы они стали родителям — в июне 2017 года на свет появились разнополые двойняшки Элла и Александр. Когда Клуни впервые познал радости отцовства, ему было 56 лет.

Жена актера вернулась к работе почти сразу после рождения детей. Амаль Клуни трудилась в Международном суде ООН с 2004 года и специализировалась на правах человека. В списке ее клиентов значится, например, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Джордж Клуни отпраздновал 60-летие в мае. В преддверии юбилея актер рассказал, что думает об этом возрасте.

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