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Улицы Самары продолжат освобождать от проводов
Общество
Улицы Самары продолжат освобождать от проводов
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 31 июля. На улице Куйбышева в областном центре завершается изменение внешнего облика. Здесь убирают под землю провода. В воздухе останется только троллейбусная контактная сеть. Но для нее устанавливают новые декоративные опоры.

Когда закончатся работы на Куйбышева, подрядчики перейдут на другие улицы, где также спрячут провода ниже уровня земли.

«В первую очередь речь идет о Волжском проспекте и улице Молодогвардейской», — сообщил Олег Василенко, первый зам. главы г.о. Самара.

По его словам, на этих улицах к работе должны приступить уже в сентябре.

Ранее ФАН сообщал о планах изменения маршрутной сети общественного транспорта Самары. Анонсировано появление магистральных автобусов большой вместимости.

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