Врач Проценко описал признаки затяжного коронавируса

Москва, 31 июля. Люди, переносящие коронавирус в течение долгого времени — месяц и более — имеют признаки, характерные для затяжного течения болезни, рассказал главный врач больницы в Коммунарке.

Все, кто переболел так называемым «длинным ковидом», отмечают у себя повышенную раздражительность, быструю утомляемость, забывчивость, появление панических атак, рассказывает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По наблюдениям ВОЗ, на сегодня в мире известно более 200 симптомов, характерных для затяжного течения коронавируса. Самыми распространенными были названы когнитивная дисфункция, одышка и усталость. По мнению Проценко, не допустить тяжелого течения болезни и ее последствий поможет вакцинация. В России сейчас есть четыре типа вакцины для защиты, подчеркнул главврач.

Проценко также предупредил о возможности заразиться коронавирусом после первой прививки. Стойкий иммунитет формируется две недели, поэтому вероятность заболеть сохраняется все это время.