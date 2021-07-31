Академик Лозанский раскрыл коварный трюк Зеленского с конфликтом между РФ и США

Москва, 31 июля. Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть США в вооруженный конфликт с Россией, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Состояние экономики Украины, а также рост радикальных и националистических настроений в государстве говорят о том, что политика Соединенных Штатов в этой стране начинает все больше напоминать провал Вашингтона в Афганистане, отметил академик Лозанский в своей статье для «Известий». По его словам, американские власти взяли за основу идеи Збигнева Бжезинского и поспособствовали появлению афганского движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), который был предназначен для борьбы с силами СССР, однако позже американское оружие развернулось уже против самих США.

Последствия американской политики на Украине могут быть для Соединенных Штатов гораздо хуже, подчеркнул эксперт. Он раскрыл коварный трюк Зеленского с конфликтом между РФ и США, в который украинский глава попытается втянуть американцев. По мнению академика, такое противостояние может перерасти в новый глобальный конфликт.

«Зеленский, победивший на выборах на Украине с обещаниями принести ей мир, вскоре поедет в Вашингтон, где попытается продолжить игру «хвост виляет собакой», чтобы втянуть Америку в конфликт с Россией, даже с риском начать третью мировую войну», — считает Лозанский.

Американский лидер Джо Байден пригласил своего украинского коллегу 30 августа, когда Конгресс будет на каникулах, из-за того, что Зеленский может собрать определенное количество сторонников подобных идей среди американских элит, отметил эксперт. Он добавил, что некоторые сенаторы и конгрессмены могут вернуться в день визита президента Украины в Вашингтон, чтобы пригласить его на совместное заседание двух палат для выступления. Лозанский напомнил, что до этого они поступили аналогичным образом с предшественником Зеленского Петром Порошенко.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, зачем Зеленский на самом деле поедет в Вашингтон. По его словам, он хочет получить поддержку американских властей в вопросе наступления на Донбасс, однако эта поддержка будет лишь моральной и негласной.

1 Организация запрещена на территории РФ.