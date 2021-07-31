Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 15:47
15:46
Шоу-бизнес
Решетова хотела справиться с грабителями при помощи маникюрных ножниц
15:44
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР несет потери, «Нацкорпус» готовит универсальных солдат-женщин
15:40
Спорт
Сборная России досрочно победила в медальном зачете по фехтованию на ОИ-2020
15:39
Экономика
Проект о введении продуктовых сертификатов внесут в Госдуму
15:37
Армия
Баранец объяснил, почему США не могут заставить свою гиперзвуковую ракету летать
15:36
Происшествия
Более 400 пассажиров находились в столкнувшемся с грузовиком поезде Ейск — Москва
15:33
Экономика
В Роскосмосе назвали срок завершения эксплуатации МКС
15:30
Общество
В Латвии граффити-художник превратил заурядное здание в арт-объект
15:27
Общество
Самарский минздрав пояснил отличия медотвода от противопоказаний к вакцинации
15:26
Происшествия
Банда таксистов-мигрантов избила жителей Ленобласти
Все новости

Академик Лозанский раскрыл коварный трюк Зеленского с конфликтом между РФ и США
Армия
Академик Лозанский раскрыл коварный трюк Зеленского с конфликтом между РФ и США
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 31 июля. Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть США в вооруженный конфликт с Россией, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Состояние экономики Украины, а также рост радикальных и националистических настроений в государстве говорят о том, что политика Соединенных Штатов в этой стране начинает все больше напоминать провал Вашингтона в Афганистане, отметил академик Лозанский в своей статье для «Известий». По его словам, американские власти взяли за основу идеи Збигнева Бжезинского и поспособствовали появлению афганского движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), который был предназначен для борьбы с силами СССР, однако позже американское оружие развернулось уже против самих США.

Последствия американской политики на Украине могут быть для Соединенных Штатов гораздо хуже, подчеркнул эксперт. Он раскрыл коварный трюк Зеленского с конфликтом между РФ и США, в который украинский глава попытается втянуть американцев. По мнению академика, такое противостояние может перерасти в новый глобальный конфликт.

«Зеленский, победивший на выборах на Украине с обещаниями принести ей мир, вскоре поедет в Вашингтон, где попытается продолжить игру «хвост виляет собакой», чтобы втянуть Америку в конфликт с Россией, даже с риском начать третью мировую войну», — считает Лозанский.

Американский лидер Джо Байден пригласил своего украинского коллегу 30 августа, когда Конгресс будет на каникулах, из-за того, что Зеленский может собрать определенное количество сторонников подобных идей среди американских элит, отметил эксперт. Он добавил, что некоторые сенаторы и конгрессмены могут вернуться в день визита президента Украины в Вашингтон, чтобы пригласить его на совместное заседание двух палат для выступления. Лозанский напомнил, что до этого они поступили аналогичным образом с предшественником Зеленского Петром Порошенко.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, зачем Зеленский на самом деле поедет в Вашингтон. По его словам, он хочет получить поддержку американских властей в вопросе наступления на Донбасс, однако эта поддержка будет лишь моральной и негласной.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Академик Лозанский раскрыл коварный трюк Зеленского с конфликтом между РФ и США
украина россия сша зеленский байден лозанский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru