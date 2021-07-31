Том Хэнкс снимется в новом фильме Уэса Андерсона

Лос-Анджелес, 31 июля. Двукратный обладатель «Оскара» Том Хэнкс присоединился к актерскому касту нового фильма Уэса Андресона. Вместе с ним в картине снимутся Тильда Суинтон и Билл Мюррей.

О новом проекте создателя фильмов «Отель «Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны» практически ничего неизвестно. Режиссер даже название грядущей картины хранит в секрете. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщило, что в ленте снимется Том Хэнкс. Какую именно роль исполнит двукратный лауреат «Оскара» непонятно. По словам инсайдера, Уэс Андресон хочет, чтобы Хэнкс исполнил камео.

Партнерами по площадке звезды «Форреста Гампа» станут Билл Мюррей и Тильда Суинтон. Именно Суинтон раскрыла в интервью несколько деталей проекта. Актриса рассказала, что съемки начнется уже в августе этого года и пройдут в Испании. Однако, как отметила Тильда Суинтон, сюжет фильма не будет иметь отношения к этой стране.

Недавно в Москве стартовали съемки новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Создатели проекта долгое время держали в тайне имя актера, который исполнит роль Воланда. Оказалось, что персонажа сыграет немецкий актер Аугуст Диль, известный по триллеру «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.