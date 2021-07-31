Аккаунты Google станут недоступны для устаревших Android-устройств

Маунтин-Вью, 31 июля. Осенью корпорация Google заблокирует доступ старых версий Android к созданию и управлению аккаунтами системы.

Возможность авторизации в учетных записях Google будет ограничена после 27 сентября. Представители компании отмечают, что с этой даты прекратится поддержка устройств с версией Android 2.3.7 (Gingerbread) и ниже, для которых использование аккаунтов корпорации станет недоступно.

Разработчики Google постоянно работают над повышением безопасности, поэтому вход в систему для ранних версий Android заблокируют. Очевидно, что отсутствие возможности использовать сервисы Google приведет к возникновению множества сложностей в использовании устройства, пишет 3DNews.

Нововведение затронет девайсы, версии Android на которых были выпущены до декабря 2010 года. В Google советуют юзерам данных устройств обновить ПО либо приобрести более современные аналоги.

Обновление сервисов Google Play ранее пообещали прекратить в организации для системы Android Jelly Bean, о чем стало известно после публикации информации в официальном блоге Google для разработчиков.