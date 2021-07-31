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Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 31 июля 2021 14:39
Спорт
Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 31 июля. Саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева принесли золото в копилку национальной команды на летних Олимпийских играх в Токио.

Россиянки в финале командного турнира, благодаря решающему пятому поединку Ольги Никитиной, обыграли сборную Франции со счетом 11:3. Российские саблистки стали олимпийскими чемпионками, оставив француженок с серебром. Бронзу в данном виде программы выиграла сборная Кореи. Победа россиянок принесла 11-ю золотую медаль в копилку национальной команды.

Российские олимпийцы очень успешно выступают в Токио. Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, но планирует как минимум войти в первую тройку. В этом году спортсмены отправились на Олимпийские игры без национального флага и гимна. В честь побед наших атлетов звучит первый концерт Чайковского. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает подобные санкции в отношении российской команды симптомом глубокого кризиса, в котором находится современное олимпийское движение.

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