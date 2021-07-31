Как Россия ставит Сирию на ноги: репортаж ФАН

В Сирии завершилась рабочая поездка межведомственной миссии из России. В нее вошли представители министерств обороны, просвещения, юстиции, экономического развития, промышленности и торговли, а также ряда других ведомств. Данную поездку можно охарактеризовать как по-деловому скупую на эмоции, но все же масштабную и политически захватывающую.

Подробности о мероприятиях, проводимых в Дамаске и за его пределами, читайте в материале от специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.

В программе визита российской делегации — сотни поездок по всей территории Сирийской Арабской Республики (САР). Среди основных задач работы — обсуждение процесса восстановления страны, разрушенной войной, и решение проблем беженцев. Представители РФ в полной мере реализовали обозначенные цели.

Конференция по беженцам

«Сирийские власти используют все возможности для возвращения домой всех граждан республики. К сожалению, сейчас есть сдерживающие обстоятельства, не зависящие от нас», — заявил министр информации САР Имад Сара.

С этой ключевой мыслью глава Мининформа Сирии выступал на конференции по вопросам беженцев. Она стала одним из основных мероприятий рабочей поездки российской межведомственной группы.

Федеральное агентство новостей /

По словам сирийского министра, в настоящее время западные страны и их союзники активно используют тему мигрантов для достижения своих геополитических целей.

«Некоторые страны используют беженцев как рычаг для политического шантажа Сирии. Им не удалось надавить на нас военным путем. Теперь они разыгрывают так называемое «досье мигрантов»», — объяснил Имад Сара.

Это «досье мигрантов» уже превратилось в отдельную тему для обсуждения мировых элит. В Европе и Америке звучат заявления, что в САР нет условий для приема беженцев и якобы из-за этого сирийцы отказываются возвращаться домой.

Тем не менее данная проблема является скорее объектом политических манипуляций. В этом вопросе наиболее явно прослеживается тактика США, которые дополняют свою риторику реальными действиями — экономическими ограничениями, влияющими на жизнь простых граждан САР.

«Главным камнем преткновения на пути возвращения мигрантов на родину являются санкции, действующие против Сирии. Эти санкции представляют собой терроризм экономической блокады, которая действует против всех сирийцев», — сказал министр информации.

Ловушка для мигранта

Одним из тех, кто не понаслышке знает о методах враждебных по отношению к сирийским мигрантам стран стал Башар Аляви. Он только что вернулся на родину из Турции, куда попал в качестве беженца. По словам мужчины, он никогда не забудет встречу, которую ему оказала Анкара.

Когда сириец попал на территорию соседнего государства, где рассчитывал спрятаться от войны, его арестовали и посадили в тюрьму турецкие правоохранители. Как оказалось, они планировали на нем заработать.

«Меня сфотографировали надзиратели, а снимок отправили моим родственникам с целью шантажа. Они показали, что я жив, и потребовали денег», — рассказал Башар Аляви корреспондентам ФАН.

Мужчину, как и остальных беженцев из этой страны, использовали в качестве предлога для оказания давления на Дамаск.

Российское протезирование в САР

Введенные ограничения превратили Сирию в одно из беднейших государств в мире, что мешает властям развивать медицинский сектор страны.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Для решения этой проблемы в состав российской делегации были включены одни из лучших московских врачей. Пока дипломаты обсуждали вопрос мигрантов, хирурги выступили с мастер-классом и провели показательную операцию в Тишринском военном госпитале.

«Было выполнено оперативное вмешательство по замене тазобедренного сустава сирийца. У него диагностировано послековидное течение, была нарушена походка, соответственно, была нарушена социализация», — вспоминает заведующий отделением интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации ФМБЦ им. Бурназяна Николай Кругляков.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Нарушение социализации — одна из самых больших проблем для жителей страны, пережившей разрушительную войну. Даже просто выйти из дома для человека без ноги крайне сложно.

Именно по этой причине, вероятно, людей с ограниченными возможностями на улице в Сирии почти не встретить. На данный момент в стране не производят современные протезы, и людям с инвалидностью приходится передвигаться на костылях. Это причиняет неудобства и боль, но других вариантов у пострадавших от войны граждан пока нет.

«Насколько я понимаю, местное производство носит кустарный характер. Здесь есть всего лишь парочка производств, которые могут соответствовать современным требованиям, но их нужно развивать, и у нашей промышленности есть потенциал, чтобы создать предприятие, на котором будут производить хорошие эндопротезы», — сказал представитель российской компании «Трек-Э Композит» Михаил Шевчук.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Поставить сирийцев на ноги

Пока разработки РФ находятся на стадии оформления документов, которые необходимы для производства искусственных конечностей. Когда юридические процедуры завершатся, это станет настоящим спасением для многих сирийцев.

Как показывает практика, российские технологии высочайшего качества: они легки, удобны и не причиняют дискомфорта при ходьбе, с ними можно даже бегать. Случайные прохожие их не замечают, если человек не надел шорты и идет в длинных брюках или джинсах.

Подобные протезы помогут, к примеру, подорвавшимся на минах сирийским военнослужащим в буквальном смысле слова встать на ноги.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Главной задачей российской межведомственной делегации стала комплексная помощь всей Сирии. И результатом проводимых в рамках данного визита встреч стали десятки соглашений и меморандумов. Какие результаты они принесут — покажет время. Остается надеяться, что в будущем это поможет встать на ноги уже всей Сирийской Арабской Республике.