Администрация Ростова готова продать памятник архитектуры за 1 рубль

Ростов-на-дону, 31 июля. Городской департамент земельных отношений снова выставил на продажу архитектурный памятник в стиле модерн начала XX века — доходный дом Сариевых.

Аукционные торги начнутся 17 сентября, со стартовой цены в один рубль, но при условии полной реставрации архитектурного памятника.

Продажа дома Сариевых в донской столице уже стала нарицательной, так как до сентябрьского аукциона этого года его продавали уже пять раз. Однако перед желающими стать новыми владельцами исторического здания постоянно вставали обстоятельства непреодолимой силы.

Например, адвокат Николай Лютов не смог получить кредит на реставрацию, а таганрогский предприниматель Вазген Сарибекян в последний момент отказался от покупки.

В настоящее время здание признано аварийным, однако городская администрация по-прежнему желает найти инвестора в рамках программы «Дом за рубль».

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону строится самая большая школа региона. Она рассчитана на 1650 мест, а расположится в западном районе Ростова. В настоящее время завершены подготовительные работы, выполнена планировка стройплощадки.