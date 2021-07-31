Либо воюйте, либо воруйте: Киев отказывает безработным в получении пособий и льгот

Кабинет министров Украины выступил с официальным заявлением, в котором пообещал уже к 1 сентября 2021 года выделить 3,5 миллиарда гривен (около 9,4 миллиарда рублей) на погашение долгов Киева перед гражданами, стоящими на учете в органах государственной службы занятости. Именно таким образом власти планируют хотя бы частично компенсировать регулярные задержки выплат пособий. В отдельных регионах денежная помощь в последний раз выдавалась более пяти месяцев назад. Одновременно власти намерены вычеркнуть из числа получателей поддержки сотни тысяч человек. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Недавно 40-летний житель Черниговской области Геннадий Гапчук (имя изменено) вступил в полемику с нагрянувшими к нему сотрудниками местной коллекторской фирмы. Дело в том, что Гапчук, в свое время взявший сразу несколько кредитов в крупной финансовой организации, а впоследствии просрочивший возвращение долга, обвинил в собственной неплатежеспособности украинское государство, в частности президента Владимира Зеленского. Местный житель полгода не получает на местной бирже труда ни копейки и живет благодаря натуральному хозяйству: продает на рынке вишню и яблоки из сада.

«Я не могу выехать на заработки в Россию или страны Евросоюза, потому что из-за долгов меня не выпускают из страны, и не могу устроиться на работу дома, поскольку заводов и фабрик в нашем городе больше нет, — резюмировал должник. — Получается замкнутый круг. Такие, как мы, не нужны никому, только коллекторам».

Гапчук пожелал своей участи большинству нынешних высокопоставленных чиновников Украины. Это может показаться удивительным, но коллекторы не только не стали угрожать ему очередным судебным преследованием и конфискацией имущества, но и пообещали посодействовать в вопросе списания кредитных процентов.

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«У людей действительно порой нет денег даже на еду. Потеряв работу, наши соотечественники, как правило, ищут помощи в службе занятости, но и там им теперь не дают возможности свести концы с концами, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель руководителя крупной киевской организации по взиманию долгов Юрий Кошмал. — Лично я слышал, как чиновница биржи труда отказала человеку в регистрации и сказала ему следующее: «Нет денег? Тогда либо воюйте, либо воруйте!» Как после этого приходить с претензиями к должникам, не умеющим ни того, ни другого?»

Любопытно, что многие региональные биржи труда действительно рекомендуют безработным подписывать контракты с ВСУ на участие в боевых действиях на территории Донбасса.

«Да поймите вы, у нас просто нет денег на ваше содержание, — заявил на семинаре по профориентации один из чиновников службы занятости в Житомире. — А вот у [украинской] армии эти деньги есть. Поезжайте на передовую, там вам заплатят сполна».

Кто заплатит безработным, не желающим принимать участие в боевых действиях и становиться членами организованных преступных группировок, пока неизвестно. Как отмечают в Правительстве Украины, выделяемые командой премьер-министра Дениса Шмыгаля средства поступят в фонды министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В ведомстве подчеркнули, что указанная сумма очень мала: для выплат по безработице необходимо как минимум в 10 раз больше средств.

И в профильном министерстве, и в кабинете министров уже готовят постановление, предусматривающее систему массовых отказов в выделении социальной помощи безработным.

«В 2020 году число соискателей пособия по безработице на Украине выросло на 40%, — говорится в пояснительной записке к новому документу кабмина. — В нынешнем году положение не стабилизировалось, а следовательно необходимо сократить выделение подобных пособий».