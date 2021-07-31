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Бывший спасатель из Башкирии предстанет перед судом по обвинению в махинациях на 58 млн рублей
Происшествия
Бывший спасатель из Башкирии предстанет перед судом по обвинению в махинациях на 58 млн рублей
Федеральное агентство новостей

Уфа, 31 июля. Бывший сотрудник МЧС обвиняется в совершении махинаций с выплатами матпомощи подчиненным. Сумма ущерба составила 58 млн рублей.

Экс-начальник управления федеральной пожарной службы МЧС России по ЗАТО Межгорье предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в совершении порядка 70 эпизодов преступлений по статьям «получение взятки в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «присвоение чужого имущества, вверенного виновному».

Согласно данным пресс-службы регионального СК, обвиняемый совершал махинации в период с апреля 2016 по декабрь 2017 года. За это время он получил от 68 своих подчиненных взятки на сумму 29 млн рублей. В обмен на это он содействовал в принятии решений о выдаче им на системной основе дополнительной матпомощи, якобы на дорогостоящие лекарства и лечение, хотя никаких законных оснований для этого не было. Все деньги были потрачены на личные нужды. Себе экс-спасатель также выделял матпомощь. Общая сумма ущерба составила 58 млн рублей.

«Обвиняемый не признал свою вину. Сейчас он содержится по стражей. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СКР по Республике Башкортостан.

21 июля стало известно об аресте начальника отдела экологии администрации Солнечногорска.

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