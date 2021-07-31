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Стилист Сергей Зверев рассекретил свой годовой доход

  /   Обновлено: 31 июля 2021 14:01
Шоу-бизнес
Стилист Сергей Зверев рассекретил свой годовой доход
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 31 июля. Известный шоумен и стилист Сергей Зверев назвал сумму, которую заработал за прошлый год. Согласно банковской выписке, доход звезды за 2020 год составил около 305 тысяч рублей.

Доходы артиста кажутся довольно скромными по звездным меркам. Однако Зверев уже несколько лет практически не занимается творческой деятельностью. Шоумен предоставил официальные банковские выписки, в которых значится, что за прошлый год ему удалось заработать лишь 304,9 тысячи рублей.

Часть денег Сергею Звереву приносит «Российское Авторское Общество». Несмотря на то, что артист давно не выпускает новых песен, он получает отчисления за свои прошлые хиты, такие как «Алла», которые до сих пор крутят российские радиостанции. Также, уверяет шоумен, доход ему приносят «ТВ ХИТ», «КОМЕДИ КЛАБ ПРОДАКШН» и Сбербанк. Как удалось выяснить журналистам, совладельцем компании «ТВ ХИТ» является телеведущий Андрей Малахов.

Кроме того, Зверев владеет двумя квартирами в Москве. Одна имеет весьма скромную квадратуру — 55,6 квадратных метра, другое жилье почти в два раза больше — 94,7 квадратов.

Сейчас шоумен активно участвует в жизни родной Бурятии. Артист часто путешествует по республике и в каждой поездке обязательно посещает Иволгинский дацан. Не так давно Сергей Зверев по просьбе своих фанатов снял клип на гимн Республики Бурятия. Ролик снимался в самых живописных местах Бурятии, в том числе и на Байкале.

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