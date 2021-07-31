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Маленькой девочке стало плохо в самолете рейсом Симферополь — Тюмень

  /   Обновлено: 31 июля 2021 14:06
Происшествия
Маленькой девочке стало плохо в самолете рейсом Симферополь — Тюмень
пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Тюмень, 31 июля. Транспортная прокуратура в Тюмени взяла под контроль ситуацию по обеспечению прав пассажиров и безопасности полетов после инцидента с ребенком в самолете.

Инцидент произошел около 6 утра. Командир самолета, выполняющего рейс N 2943 по маршруту Симферополь — Тюмень, сообщил в экстренные службы о ЧП на борту. По его словам, маленькой пассажирке стало плохо, и она нуждалась в медицинской помощи.

По прибытию самолета в пункт назначения девочке была оказана первая медицинская помощь, после чего ее госпитализировали.

Тем временем самолет экстренно приземлился в Москве из-за инсульта у бортпроводника.

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самолет тюмень девочка
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