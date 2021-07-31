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Тайка Вайтити напишет сценарий к экранизации комикса о супергерое Флэше Гордоне

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:59
Общество
Тайка Вайтити напишет сценарий к экранизации комикса о супергерое Флэше Гордоне
Global Look Press  /  Famous/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 31 июля. Новозеландский режиссер Тайка Вайтити — автор фильма «Тор: Любовь и гром"— приступил к написанию сценария полнометражной ленты по серии комиксов «Флэш Гордон».

Экранизация комиксов «Флэш Гордон» уже семь лет находится в разработке у студии Fox. Два года назад к проекту присоединился обладатель премий «Оскар» и BAFTA Тайка Вайтити. Именно он предложил сделать из графических романов полнометражный мультфильм. Все это время о грядущей картине практически ничего не было слышно. Только на днях продюсеры Джон Дэвис и Джон Фокс сообщили, что Вайтити приступил к написанию сценария. Как оказалось, в ходе работы новозеландский режиссер отказался от идеи анимационной экранизации.

«Предыдущая киноверсия комикса оказала огромное влияние на Вайтити. Это одна из его любимых картин. Сначала он заявил, что хочет создать анимационную ленту. Мы согласились. Приступив к созданию текста, он сказал: «Давайте снимем игровой фильм». Мы ответили: «Так даже лучше»», — рассказал Джон Фокс.

Впервые комикс «Флэш Гордон» увидел свет в 1934 году. Уже через два года Universal сняла сериал по мотивам графического романа. Второй пик популярности «Флэш Гордона» пришелся на 80-е, когда вышел полнометражный фильм о супергерое. Картина в прокате с треском провалилась, однако удостоилась хороших отзывов критиков.

Недавно стало известно, что номинант на премию «Оскар» Дэвид О. Рассел работает над новым фильмом — исторической картиной «Кентерберийское стекло». Ожидается, что премьера состоится 2022 году.

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