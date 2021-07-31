В Латвии граффити-художник превратил заурядное здание в арт-объект

Популярный во всем мире итальянский граффити-художник OZMO преобразил обыкновенный дом в латвийском городе Лиепая.

На фасаде здания на улице Паста, 24 творец создал свою абстрактную картину в стиле Сальвадора Дали. Это символическое изображение ветра, моря и города. Доступный для всех шедевр сразу же приобрел сотни поклонников. Сюрреалистическая композиция родилась в рамках проекта «Портреты уличного искусства на улицах Лиепаи», который реализуется при финансовой поддержке Управления культуры города. Мастер граффити, известный в кругах ценителей стрит-арта под псевдонимом OZMO, оставил свой след и в искусстве, и в индустриальных пейзажах городов по всему миру. Многоэтажки вдохновляют креативщика на новые творческие подвиги.

«Я не верю, что через искусство можно передать какое-то конкретное сообщение. Я пытаюсь провести некий визуальный эксперимент и поиграть с разными элементами и символами, стараясь не упускать из виду детали. В то же время я пытаюсь оставлять большое пространство для интерпретации увиденного каждым человеком», — признался граффити-художник OZMO.

Картинную галерею под открытым небом скоро пополнят новые творения. По информации вдохновителей арт-проекта, в его рамках к концу осени два латвийских художника создадут на улицах Лиепаи еще несколько масштабных работ.