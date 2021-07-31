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Ежедневное употребление одного напитка позволит избавиться от жира на животе
Общество
Ежедневное употребление одного напитка позволит избавиться от жира на животе
pixabay.com  /  jarmoluk

Москва, 31 июля. Употребление зеленого чая позволит вернуться в желаемую форму и избавиться от жира на животе.

Борьбе с лишними складками на этом участке способствует и регулярное потребление фруктов, а также овощей. Чаще всего жир на животе возникает возле таких органов, как печень и кишечник. Это может обернуться заболеваниями сердца и диабета второго типа, рассказали медики.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие китайцы с высокой долей брюшного висцерального жира. Их разделили на две группы. Представители одной из них ежедневно употребляли зеленый чай. Эксперт показал, что такие люди почти полностью избавились от жира на животе.

Употребление некоторых продуктов позволит избавиться от жира прямо во время сна. До полуночи организм человека вырабатывает специальный гормон, который способствует избавлению от лишних килограммов. Чтобы активизировать его, нужно съесть два отварных яичных белка.

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