Наталья Осипова: Наших туристов не интересует вопрос коронавируса в других странах

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова призналась ФАН, что ни один российский турист не интересуется ситуацией с коронавирусом в других странах.

Руководитель АТА в эксклюзивном интервью рассказала о том, что наших соотечественников, которые собираются на отдых за границей, вообще не волнуют темы, связанные с COVID-19.

«Такого вопроса лично мне никогда не задают, — заявила Осипова. — Вы знаете, вот звонят, например, по Турции, кстати, в том числе и журналисты, которые хотят поехать туда отдохнуть, и говорят: «Наталия Васильевна, вот мы хотим в Турцию». И ни разу никто не спросил, а как там вообще обстановка с коронавирусом».

По словам собеседницы ФАН, возможно, это только ее собственное мнение, но она с каждым днем в нем все более убеждается.

«Понимаете, ведь обстановка в стране, в которую мы можем отправить их на отдых, зависит от нас самих, — отметила эксперт. — Если я еду туда и понимаю, что воздух, море и солнце меня расслабят, и никакие маски мне точно не нужны, тогда можно даже не ехать!»

Ясно ведь, что, к примеру, правительство той же Турции за любого российского туриста маску на него не наденет, подчеркнула Осипова.

«И необходимую дистанцию оно тоже за меня соблюдать не будет! — воскликнула она. — Какие бы меры безопасности местные власти ни требовали. Это должна сделать я сама! Вот пока до наших туристов это не дойдет, у нас так и будет все закрываться и открываться, закрываться и открываться».

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В последнем предложении исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» имеет в виду то открывающиеся границы и авиасообщения с теми или иными государствами, то закрывающиеся.

Согласно последней информации Университета Джона Хопкинса, в Турции за последние сутки было выявлено 22 083 зараженных новой коронавирусной инфекцией (всего — 5 704 713). 69 человек скончались (всего — 51 253).

Вдобавок ситуацию в одной из самых популярных стран среди российских туристов серьезно осложняют сейчас лесные пожары. Дошло до того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия. В связи с чем российский лидер Владимир Путин пообещал своему коллеге помощь в тушении пожаров.

Ранее Наталья Осипова рассказала о своих ожиданиях от визита специальной комиссии из РФ в Египет, которая в первую очередь должна была оценить там эпидемиологическую ситуацию.