Рекордные доходы от нефти и газа зафиксированы в Ливии в июне

Триполи, 31 июля. Продажи углеводородного сектора Ливии достигли рекордного уровня в течение июня 2021 года, в результате чего общая чистая выручка от поставок нефти составила 2,138 млрд долларов США и 3,251 млн евро.

Данным успехам способствовал высокий спрос на мировом рынке, а также увеличение производства и международных цен, сообщила Национальная нефтяная корпорация (ННК). По словам ее председателя Мустафы Саналлы, компания продолжит работу с правительством Ливии для обеспечения регулярных поступлений в государственную казну при сохранении инфраструктуры.

Согласно отчету ННК, продажи сырой нефти принесли стране за месяц 2,69 млрд долларов, газа и конденсата — 66,2 млн. Более 2 млн долларов составила выручка от прочей продукции углеводородного сектора.

«Нефть является центральным элементом процесса развития страны и представляет собой главный фактор стабильности Ливии, — заявил Саналла, добавив: — С божьей помощью и при содействии правительства мы можем поддерживать и увеличивать темпы добычи».

На днях Правительство национального единства Ливии объявило о намерении расширить к середине 2022 года производство нефти до 1,6 млрд баррелей в сутки, то есть на 75% больше по сравнению с нынешними показателями.