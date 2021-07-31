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Кран упал на крышу цеха металлургического комбината в Липецке

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:46
Происшествия
Кран упал на крышу цеха металлургического комбината в Липецке
pixabay.com  /  AKuptsova

Липецк, 31 июля. Башенный кран упал на крышу конвертерного цеха № 2 на металлургическом комбинате.

Причиной инцидента стал сильный ветер, который сейчас бушует в регионе. Руководство предприятия сообщило, что никто из работников не пострадал.

В настоящее время ведутся восстановительные работы, сроки их завершения пока не озвучиваются. Пожарную безопасность на месте ЧП обеспечивали восемь отделений огнеборцев.

Груз со строительного крана сорвался на 58-летнего рабочего при разгрузке автомобиля в ЯНАО. Мужчина погиб от несовместимых с жизнью травм, сообщало URA.RU.

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