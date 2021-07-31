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Позицию Epic Games в споре с Apple поддержал Илон Маск

  /   Обновлено: 31 июля 2021 14:14
Общество
Позицию Epic Games в споре с Apple поддержал Илон Маск
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 31 июля. Корпорация Apple подверглась критике со стороны американского миллиардера Илона Маска.

Основатель компании — производителя электрокаров Tesla и разработчика космического оборудования SpaceX заявил о своей солидарности с создателями игры Fortnite, пишет ТАСС.

Компания Epic Games получила слова поддержки от Маска, который назвал комиссию в онлайн-магазине App Store «глобальным налогом на интернет». С его точки зрения, Apple стоило бы давать возможность сторонним разработчикам пользоваться своими платежными системами.

Apple судится с Epic Games с 2020 года. В прошлом августе создатели Fortnite пожаловались на корпорацию Тима Кука, посчитав, что ее политика нарушает антимонопольное законодательство. Это произошло после удаления видеоигры Fortnite с площадки App Store в связи с появлением механизма оплаты внутри приложения.

Представители Apple заявили, что игра намеренно обходит платежный механизм платформы с комиссией в размере до 30%, из-за чего организация несет убытки. Как полагает Маск, Epic Games в этом споре абсолютно правы. Ранее он уже критиковал Apple за ряд других промахов.

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