Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 14:23
14:22
Политика
Захарову шокировали заявления МИД Франции о неонацизме на Украине
14:18
Происшествия
Лодка опрокинулась вблизи крепости Орешек под Петербургом
14:18
Спорт
«Мы раскачаем Токио!»: Эдгард Запашный об ответе России на олимпийские репрессии
14:17
Общество
Магистральные автобусные маршруты появятся в Самаре
14:15
Происшествия
Женщина-водитель погибла в дорожной аварии под Новосибирском
14:14
Армия
Сводная авиагруппировка МЧС и Минобороны РФ поможет Турции в тушении пожаров
14:14
Происшествия
Сотрудник морга под Новосибирском перепутал тела покойников и выдал не того умершего
14:12
Общество
Модель первого российского паровоза установили у вокзала в Сызрани
14:11
Экономика
Число российских регионов без продаж нового жилья возросло до семи
14:07
Происшествия
Пассажиров поезда эвакуируют после столкновения с грузовиком в Калужской области
Все новости

Физическая боль может спровоцировать возвращение алкогольной зависимости
Наука
Физическая боль может спровоцировать возвращение алкогольной зависимости
pxhere.com

Мадрид, 31 июля. Испанские специалисты из Университета Валенсии назвали фактор, который приводит к возвращению алкогольной зависимости.

Результаты своего исследования зарубежные ученые подкрепили экспериментом с участием лабораторных мышей. Физическая боль связана с тем, организм вновь начинает требовать алкоголь, заявила ведущий автор научной работы Лусия Хиполито. В ходе эксперимента у самок крыс из-за отмены спиртного возникала боль. Это привело к рецидиву.

Исследование показало, что активное употребление алкогольных напитков может быть связано с депрессивными состояниями или тревожностью. У человека при этом возникают боли, сочетающиеся с желанием «сорваться». Именно поэтому в запланированный период воздержания люди могут начать потреблять спиртного еще больше.

Ученые доказали, что чрезмерное увлечение алкогольными напитками может привести к развитию рака. По данным за 2020 год, примерно 740 тыс. человек скончались из-за онкологических заболеваний, спровоцированных употреблением спиртного.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Физическая боль может спровоцировать возвращение алкогольной зависимости
ученые алкоголь боль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru