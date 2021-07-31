Физическая боль может спровоцировать возвращение алкогольной зависимости

Мадрид, 31 июля. Испанские специалисты из Университета Валенсии назвали фактор, который приводит к возвращению алкогольной зависимости.

Результаты своего исследования зарубежные ученые подкрепили экспериментом с участием лабораторных мышей. Физическая боль связана с тем, организм вновь начинает требовать алкоголь, заявила ведущий автор научной работы Лусия Хиполито. В ходе эксперимента у самок крыс из-за отмены спиртного возникала боль. Это привело к рецидиву.

Исследование показало, что активное употребление алкогольных напитков может быть связано с депрессивными состояниями или тревожностью. У человека при этом возникают боли, сочетающиеся с желанием «сорваться». Именно поэтому в запланированный период воздержания люди могут начать потреблять спиртного еще больше.

Ученые доказали, что чрезмерное увлечение алкогольными напитками может привести к развитию рака. По данным за 2020 год, примерно 740 тыс. человек скончались из-за онкологических заболеваний, спровоцированных употреблением спиртного.