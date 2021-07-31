Врачи назвали категорию людей, которым запрещена прививка от COVID-19

Москва, 31 июля. Людям, опасающимся вакцинации, медики перечислили все возможные причины для обязательного медотвода от прививки против коронавируса.

На первом месте были названы аллергики, у которых реакция на вакцину сопровождалась отеком Квинке или анафилактическим шоком. При этом легкая аллергическая реакция в виде зуда, чихания и т. п. вполне допустима. Не стоит делать прививку беременным женщинам на сроке до 22 недель и кормящим грудью.

Отложить вакцинацию медики советуют также людям, переносящим какое-либо инфекционное заболевание в острой форме. Хроническая форма при этом не является противопоказанием. Не делают пока прививки и несовершеннолетним.

Узнать, какие болезни с большой долей вероятностью могут стать причиной медотвода, описывают иммунологи. Необходимый для получения освобождения от прививки документ можно получить у своего лечащего врача-терапевта или аллерголога.