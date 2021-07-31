В Казани проведут два матча отборочного тура ЧМ-2022

Казань, 31 июля. Казань предоставит стадион для проведения двух матчей отборочного тура чемпионата мира 2022 года, но Россия не будет принимать в них участие.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что осенью в Казани пройдет сразу два отборочных тура в рамках ЧМ-2022. Игры состоятся на стадионе «Центральный» 5 и 8 сентября. На поле встретятся сборные Белоруссии и Уэльса, а также Бельгии.

Российский футбольный союз сообщил, что национальная команда будет принимать участие в отборочном туре чемпионата мира 2022 года, но не в Волгограде и Саранске, а в Москве. Перенос игр в столицу России связан с эпидемиологической обстановкой.