Россиянам объяснили, как вернуть мозгу «пластичность» после коронавируса или инсульта

Москва, 31 июля. Решение определенных задач способно восстановить мозг после коронавируса и инсульта, заявил специалист Института мозга человека им. Бехтеревой РАН Денис Федоряк.

Многие люди сталкиваются с когнитивными нарушениями после выздоровления от коронавируса. Реабилитация может занимать много времени. Решение логических задач или кроссвордов хорошо влияет на работу мозга, однако такие занятия могут быстро превратиться в рутину, предупредил Федоряк.

Работа над творческими задачами быстро возвращает пластичность головному органу. Регулярное решение новых задач на работе или в свободное время заметно ускоряет процесс восстановления пациентов после инсульта. Этот инструмент может сработать и в реабилитации после коронавируса, обратил внимание Федоряк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вылечившимся от коронавируса пациентам рекомендуется соблюдать специальную диету, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, большое количество белковой пищи и отказ от сладостей и фастфуда помогут человеку быстрее восстановиться после заболевания.