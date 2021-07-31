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Москва направила в МИД Украины ноту протеста из-за планов убрать мемориал во Львове

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:35
Политика
Москва направила в МИД Украины ноту протеста из-за планов убрать мемориал во Львове
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Москва, 31 июля. Россия направила в МИД Украины ноту протеста. Причиной стали планы властей Львова уничтожить копию ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства иностранных дел России. В публикации сказано, что Москва потребовала Киев выполнить международные обязательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

МИД России осуждает курс Украины на демонтаж памятников. Также Москва призывает Киев отказаться от фальсификации истории.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскрыла реальные цели внешней политики Украины. Представители объединения уверены, что Киев любым способом пытается выпросить деньги и добиться преференций.

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украина россия мид львов
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