Москва, 31 июля. Россия направила в МИД Украины ноту протеста. Причиной стали планы властей Львова уничтожить копию ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства иностранных дел России. В публикации сказано, что Москва потребовала Киев выполнить международные обязательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

МИД России осуждает курс Украины на демонтаж памятников. Также Москва призывает Киев отказаться от фальсификации истории.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскрыла реальные цели внешней политики Украины. Представители объединения уверены, что Киев любым способом пытается выпросить деньги и добиться преференций.