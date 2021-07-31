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Экс-возлюбленный Бородиной заговорил о возобновлении отношений с телезвездой

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:23
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленный Бородиной заговорил о возобновлении отношений с телезвездой
instagram.com  /  @advokat_terekhin

Москва, 31 июля. Бывший бойфренд Ксении Бородиной — столичный адвокат Михаил Терехин — заявил, что у его сохранился номер телефона телеведущей и он может в любой момент ей позвонить.

Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в конце июня подала на развод со вторым супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым. Почти сразу же, как стало известно о крахе брака телезвезды, на горизонте возник ее бывший возлюбленный, адвокат Михаил Терехин. Он заявил, что готов оказать юридическую помощь Бородиной, а также поддержать ее морально.

Слова Терехина спровоцировали слухи о возможном воссоединении пары. Оказалось, что и сам адвокат не против возобновления общения с экс-избранницей. Судя по признаниям Михаила Терехина, он выжидает, когда Ксения Бородина официально расторгнет брак с супругом.

«Я готов в любой момент поддержать Ксению, у меня есть ее номер телефона, у нее есть мой. Меня ничего не держит позвонить ей, но сейчас, думаю, не время», — отметил юрист в интервью «СтарХиту».

Терехин во время беседы с журналистом обратился к Бородиной и призвал ее звонить ему в любой момент. По словам адвоката, он готов решить любые проблемы бывшей возлюбленной. Он отметил, что у телеведущей могут возникнуть сложности с разделом недвижимости. Яблоком раздора может стать загородный особняк, который звезда «Дома-2» предусмотрительно переписала на мать перед подачей документов на развод. Экс-бойфренд Бородиной добавил, что если муж ведущей был не в курсе сделки, то он легко ее оспорит в суде.

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