Впервые с начала пандемии COVID-19 в Токио заболели более четырех тысяч человек

Токио, 31 июля. Более четырех тыс. человек заразились COVID-19 за минувшие сутки в столице Японии, передают местные средства массовой информации.

Согласно данным японского минздрава, коронавирус нашли еще у 4058 жителей Токио. Статистика указывает на то, что из них в тяжелом состоянии находятся 95 пациентов. Показатель заболеваемости в столице страны впервые достиг таких значений с начала пандемии вируса SARS-CoV-2.

На территории Японии наблюдается резкий рост новых случаев COVID-19. Накануне в стране был установлен новый антирекорд — заболевание нашли у 10,7 тыс. человек. Из-за этого власти ввели режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака. Режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом также действует в Исикаве, Киото, Хего, Фукуоке с 2 по 31 августа.

Власти Японии вводили режим ЧС на территории страны еще в начале июля. Тогда министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура отметил, что в стране наблюдаются случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта».