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Квартиру находящегося под арестом Хованского пытаются продать за 45 миллионов рублей
Общество
Квартиру находящегося под арестом Хованского пытаются продать за 45 миллионов рублей
vk.com  /  Юрий Хованский

Санкт-Петербург, 31 июля. Предложение приобрести петербургскую квартиру блогера Юрия Хованского, который сейчас находится под арестом, появилось на популярном сайте объявлений.

Недвижимость, принадлежащую звезде YouTube, пытаются продать за 45 миллионов рублей. В объявлении указано, что квартира находится в элитном жилом комплексе на севере Санкт-Петербурга, а общая площадь апартаментов составляет 126,8 квадратных метра.

«Ремонт делался максимально продуманно и с использованием только высококачественных импортных материалов премиум-класса», — указал автор объявления.

Отмечается, что квартира обставлена дизайнерской мебелью, которую изготовили на заказ. В апартаментах есть кухня, терраса, гостиная с лоджией, гардеробная с выходом на чердак, а также рабочий кабинет.

Автор объявления приложил фотографии квартиры, которая действительно похожа на жилье Хованского. Кадры с этими интерьерами попали в Сеть после задержания блогера, и пользователи поразились ужасным состоянием и неубранностью его жилища.

Судя по снимкам из объявления, апартаменты привели в порядок. Однако доподлинно неизвестно, действительно ли квартиру выставил на продажу сам Хованский или его представители — возможно, предложение является чьей-то шуткой.

Блогер находится под арестом по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма из-за песни про «Норд-Ост». Хованский уже принес извинения и заявил о раскаянии в содеянном.

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квартира блогер хованский
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