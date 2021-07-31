Игрок молодежной команды амстердамского «Аякса» погиб в аварии

Амстердам, 31 июля. Футболист Ноа Гессер скончался в результате аварии в городе Утрехт. Погибший выступал за молодежную команду амстердамского клуба «Аякса».

По данным местных СМИ, Гессер находился в автомобиле вместе со своим братом. Их машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с такси. В результате аварии 16-летний футболист и его брат получили несовместимые с жизнью травмы. Водитель такси госпитализирован.

Ноа Гессер выступал за «Аякс» на позиции нападающего с 2018 года. В молодежную сборную Амстердама он перешел из любительской команды «Альфенс Бойс».