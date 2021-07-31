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Новый порядок проведения экзамена для мигрантов начнет действовать в России

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:11
Общество
Новый порядок проведения экзамена для мигрантов начнет действовать в России
pixabay.com

Москва, 31 июля. Федеральный институт педагогических измерений подготовил новые задания для экзамена, предназначенного для мигрантов, желающих жить и работать в России.

Нововведение вступает в силу 1 августа. Речь идет о новом положении, определяющем порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Экзамен проводится на трех уровнях в зависимости от того, какую именно цель преследует представитель другого государства. Его нужно сдавать, чтобы получить патент на работу, оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев перечислил подмосковные районы, пользующиеся популярностью у мигрантов. Чаще всего иностранцы едут на юго-запад. Подмосковье находится на четвертом месте среди регионов РФ, куда чаще всего направляются выходцы из других стран.

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