Психолог Зберовский объяснил, можно ли Павла Волю считать «каблуком»

Бессменный ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля накануне посетил кулинарное шоу своей супруги Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Став гостем супруги, юморист признался, что безумно влюблен в свою жену и тратит все деньги на нее. В мире шоу-бизнеса его не раз называли подкаблучником из-за трепетного отношения к Ляйсан. В разговоре с ФАН психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский объяснил, когда мужчину можно называть «каблуком».

По словам эксперта, мужчина попадает под это определение в том случае, если он беспрекословно слушает жену, находится под ее прямым давлением.

«Она скандалит, ругает, управляет им или общается в некомфортной манере, то есть брюзжит и ворчит. В этом случае спекулируют понятие «подкаблучник». Если же мужчина добровольно несет жене зарплату, цветы, любовь и при этом комфортно с ней общается, то понятие «подкаблучник» не используется, хотя она может полностью принимать все решения, доминировать, но мы не используем это понятие», — говорит психолог.

instagram.com / @pavelvolyaofficial

Из слов эксперта можно сделать простой вывод: критерии подкаблучничества — давление со стороны женщины и отношения, в которых дама выступает абьюзером.

«Подкаблучником можно назвать мужчину в том случае, если жена стоит в позиции абьюзера, дрессирует мужика, воспитывает, унижает. Это все видят, а он терпит и остается с ней. Когда мужчина любит женщину и отдает ей все лучшее, обожает ее, то не факт, что он подкаблучник», — заключил собеседник ФАН.

Из слов эксперта можно заключить: любовь к женщине не является синонимом чрезмерной податливости. Да и сам юморист бывает строг к супруге. Не так давно Павел Воля публично отчитал Ляйсан Утяшеву и заставил переодеться.