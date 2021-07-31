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МИД Кубы назвал санкции США против полиции попыткой оправдать блокаду острова
Политика
МИД Кубы назвал санкции США против полиции попыткой оправдать блокаду острова
pixabay.com

Гавана, 31 июля. Американские санкции, введенные против руководителей правоохранительных органов Кубы, нацелены на оправдание блокады острова со стороны Соединенных Штатов.

Глава внешнеполитического ведомства Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что он осуждает ограничения, которые Вашингтон внедрил в отношении Революционной национальной полиции и двух ее руководителей.

«Эти произвольные меры применяются в дополнение к дезинформации и агрессии, чтобы оправдать бесчеловечную блокаду Кубы», — написал глава МИД в Twitter.

Министр подчеркнул, что американский президент Джо Байден встретился с кубинскими аннексионистами только ради реализации своих внутриполитических интересов перед избирательной кампанией.

Как стало известно ранее, в Гаване прошла многотысячная демонстрация в поддержку кубинского правительства. Об этом сообщил президент страны на официальной странице в Twitter.

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