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Студенты Сальвадора объявили всеобщую забастовку против политики Букеле
Весь мир
Студенты Сальвадора объявили всеобщую забастовку против политики Букеле
Global Look Press  /  Camilo Freedman / Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 31 июля. Ежегодный марш сальвадорских студентов перерос в антиправительственные протесты с осуждением политики президента Найиба Букеле. Об этом сообщается на странице левой партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) в Twitter.

Организации левого толка и студенческие профсоюзы объявили о проведении ежегодного марша в форме национальной забастовки.

Участники выступили против закона, которым биткоин принимается в качестве официального платежного средства в Сальвадоре, а также против милитаризации страны и политических преследований.

Главный марш прошел в столице центральноамериканского государства городе Сан-Сальвадор, но антиправительственные демонстрации проходили и в других крупных городах страны.

Протестующие также осудили конституционную реформу, продвигаемую вице-президентом Феликсом Ульоа. Сальвадорцы выступили против внесения поправок в Конституцию путем плебисцита, так как действующая правовая система не допускает такую возможность.

«Букеле продвигает реформу, которая узаконивает концентрацию силы, начавшуюся в феврале 2020 года. Предложенные изменения станут шагом назад, будут способствовать отсутствию прозрачности в госучреждениях, ограничат доступ к информации и воспрепятствуют гражданскому надзору за деятельностью государства», — заявили представители Фонда за демократию, транспарентность и справедливость.

Президент Найиб Букеле, который хоть и пользуется широкой поддержкой в Сальвадоре, вызвал недовольство населения, продвигая биткоин и наращивая военный потенциал страны до рекордного уровня со времен диктатуры.

Кроме того, Букеле вызвал негодование левых сил из-за политических преследований высокопоставленных чиновников предыдущих администраций от партии FMLN — их обвиняли в отмывании денег и коррупции. Власти Сальвадора 23 июля издали распоряжение об аресте бывшего президента Санчеса Серена и девяти политиков.

Студенческий марш проводится ежегодно в память о жертвах массового убийства, произошедшего 30 июля 1975 года при диктатуре Артуро Армандо Молины. В этот день студенты Университета Сальвадора вышли на акции протеста против полицейского насилия и нарушения прав человека. Молина приказал выстрелить в мирных граждан, чтобы остановить демонстрации. Хотя правительственные СМИ сообщили о смерти только одного человека, по меньшей мере 100 студентов были убиты в ходе протестов.

https://twitter.com/Jay_Clandestino/status/1288718243675471877

Студенты Сальвадора объявили всеобщую забастовку против политики Букеле
Федеральное агентство новостей  / 

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протесты биткоин сальвадор букеле
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