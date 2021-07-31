Студенты Сальвадора объявили всеобщую забастовку против политики Букеле

Сан-Сальвадор, 31 июля. Ежегодный марш сальвадорских студентов перерос в антиправительственные протесты с осуждением политики президента Найиба Букеле. Об этом сообщается на странице левой партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) в Twitter.

Организации левого толка и студенческие профсоюзы объявили о проведении ежегодного марша в форме национальной забастовки.

Участники выступили против закона, которым биткоин принимается в качестве официального платежного средства в Сальвадоре, а также против милитаризации страны и политических преследований.

Главный марш прошел в столице центральноамериканского государства городе Сан-Сальвадор, но антиправительственные демонстрации проходили и в других крупных городах страны.

Протестующие также осудили конституционную реформу, продвигаемую вице-президентом Феликсом Ульоа. Сальвадорцы выступили против внесения поправок в Конституцию путем плебисцита, так как действующая правовая система не допускает такую возможность.

«Букеле продвигает реформу, которая узаконивает концентрацию силы, начавшуюся в феврале 2020 года. Предложенные изменения станут шагом назад, будут способствовать отсутствию прозрачности в госучреждениях, ограничат доступ к информации и воспрепятствуют гражданскому надзору за деятельностью государства», — заявили представители Фонда за демократию, транспарентность и справедливость.

#Cartelera #30deJulio1975

???? Agenda para el acto de conmemoración de los 46 años de la masacre de los estudiantes del 30 de julio de 1975 a realizarse este viernes 30 de Julio de 2021.#ResistenciaMemoriaVerdad pic.twitter.com/7JtkBwJv1K — Universidad de El Salvador - UES (@UESoficial) July 29, 2021

Президент Найиб Букеле, который хоть и пользуется широкой поддержкой в Сальвадоре, вызвал недовольство населения, продвигая биткоин и наращивая военный потенциал страны до рекордного уровня со времен диктатуры.

Кроме того, Букеле вызвал негодование левых сил из-за политических преследований высокопоставленных чиновников предыдущих администраций от партии FMLN — их обвиняли в отмывании денег и коррупции. Власти Сальвадора 23 июля издали распоряжение об аресте бывшего президента Санчеса Серена и девяти политиков.

Студенческий марш проводится ежегодно в память о жертвах массового убийства, произошедшего 30 июля 1975 года при диктатуре Артуро Армандо Молины. В этот день студенты Университета Сальвадора вышли на акции протеста против полицейского насилия и нарушения прав человека. Молина приказал выстрелить в мирных граждан, чтобы остановить демонстрации. Хотя правительственные СМИ сообщили о смерти только одного человека, по меньшей мере 100 студентов были убиты в ходе протестов.

https://twitter.com/Jay_Clandestino/status/1288718243675471877