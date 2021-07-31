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Использование кредиток для оплаты крупных покупок выросло в России

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:55
Экономика
Использование кредиток для оплаты крупных покупок выросло в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 июля. Граждане России начали вдвое больше расплачиваться кредитными картами за крупные приобретения. Результаты представлены в исследовании «Райффайзенбанка».

Согласно полученным данным, 25% жителей страны оплачивали крупные покупки картами в прошлом году. В настоящее время показатель достигает 50%. Для повседневных расходов кредитками пользуются 35% россиян. При этом 38% опрошенных сообщили, что используют платежный инструмент только при приобретениях в интернет-магазинах, пишет РИА Новости.

Примерно 46% респондентов признались, что применяли кредитную карту, когда не хватало денежных средств до зарплаты. Чаще всего граждане начинали расплачиваться «пластиком» при поездках за границу. Если год назад подобные операции проводили всего 1% опрошенных, то в текущем году значение достигает 22%.

Центральный банк России ранее сообщил, что планирует повторно ужесточить требования для финансовых учреждений относительно выдачи необеспеченных кредитов.

Специалист в банковской сфере Алексей Грибков объяснял, что на персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Если собран минимальный пакет, то и ставка окажется выше, цитирует его «ФедералПресс».

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