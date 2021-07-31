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Ростовская область выделила 26 млн рублей на снос аварийного жилья в горняцком городе
Общество
Ростовская область выделила 26 млн рублей на снос аварийного жилья в горняцком городе
сайт администрации города Новошахтинск  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 31 июля. Новошахтинск получит 26 млн рублей из резервного фонда Ростовской области для сноса 24 ветхих домов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Голубев. 

Как пояснили в региональном управлении информационной политики, деньги выделены для работы по сносу многоэтажек Новошахтинска, которые уже давно расселены и непригодны для проживания. На условиях софинансирования в проекте принимает участие и сам город, добавляя из собственного бюджета 2,7 млн рублей на эти цели. 

В пресс-службе также отметили, что это уже второй транш, который идет на снос аварийного жилья в горняцком городе. Ранее из областного бюджета было выделено 33 млн рублей для сноса 26 многоквартирных домов.

Ранее ФАН сообщал, что реконструкция городского Дворца спорта в Ростове-на-Дону поднялась в цене до 1,6 млрд рублей. За всю историю спортивный объект капитально не ремонтировался ни разу. 

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ростовская область новошахтинск снос аварийного жилья
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