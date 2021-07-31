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Системообразующим предприятиям России направят 2,04 млрд рублей

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:02
Экономика
Системообразующим предприятиям России направят 2,04 млрд рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 июля. Правительство направит 2,04 млрд рублей в качестве меры поддержки системообразующих предприятий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выделенное финансирование пойдет на льготные кредиты для отечественных предприятий. Процентная ставка находится на уровне примерно 2,6% годовых. Полученные денежные средства компании смогут направить на оплату труда работников, аренду помещений и оборудование, передает ТАСС.

Утвержденное постановление позволит продолжить субсидирование ставки по ссудам, которые были выданы в прошлом году. Согласно представленной информации, правительство выделило на подобные мероприятия 3,9 млрд рублей в марте текущего года.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов ранее сообщил, что Центробанк России планирует повторно ужесточить требования для финансовых организаций относительно предоставления необеспеченных кредитов.

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мишустин поддержка предприятия
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