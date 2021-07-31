Курорт «Эльбрус» планирует довести турпоток до 1 млн человек ежегодно

Нальчик, 31 июля. АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) приступает к масштабной модернизации туристской инфраструктуры. Об этом сообщил гендиректор КСК Хасан Тимижев на совещании в Приэльбрусье.

На развитие «Эльбруса» до 2023 года будет направлено 8,6 млрд рублей. На эти деньги предстоит создать 30 км новых трасс, а также в пять раз повысить номерной фонд, передает слова Тимижева его пресс-служба.

«В наших планах к 2030 году принимать более миллиона туристов в год», — заявил глава КСК на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Важно, чтобы все выделяемые на развитие Эльбруса средства оперативно доводились до него и грамотно осваивались, обратил внимание Решетников.

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