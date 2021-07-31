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Сивков: Россия не оставит НАТО ни единого шанса в локальных сражениях
Армия
Сивков: Россия не оставит НАТО ни единого шанса в локальных сражениях
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Москва, 31 июля. Российские войска имеют достаточно сил для противостояния с Североатлантическим альянсом в локальных конфликтах, считает военный эксперт Константин Сивков.

Москва якобы не способна добиться успеха в возможной войне со странами НАТО, ранее заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Тем не менее такая точка зрения является ошибочной, отметил Сивков в комментарии для издания «Украина.ру». По его словам, глобальный вооруженный конфликт между Россией и Альянсом будет протекать с использованием ядерных арсеналов сторон, причем это понимают все. Ввиду этого большая война блока с Москвой попросту невозможна, считает эксперт.

«На такое крупномасштабное столкновение НАТО не пойдет», — уверен Сивков.

Локальные же сражения между российскими войсками и силами НАТО едва ли завершатся для Запада успехом, заявил эксперт. По его мнению, ВС РФ вполне способны дать отпор Альянсу в боях подобного характера, которые являются наиболее вероятными, не оставив ему ни единого шанса.

«Если говорить о реальных конфликтах локального характера, то Россия противостоять сможет», — сказал эксперт.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми посоветовал станам НАТО прекратить опасные антироссийские «игры» в Черном море, которые могут обернуться для Запада серьезными последствиями. По его словам, мощь Черноморского флота РФ невероятно велика, а военный охват российских сил распространяется на все территории государства. По его мнению, если иностранные корабли решат вторгнуться в регион с воинственными намерениями, то они все пойдут на дно уже через 15 минут.

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россия нато сивков
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