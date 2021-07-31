Африканский союз призвал государства-члены эвакуировать мигрантов из Ливии

Триполи, 31 июля. Комиссия Африканского союза призвала страны-члены ускорить эвакуацию своих граждан из центров содержания мигрантов в Ливии. Основанием для обращения стала гибель 57 беженцев у берегов североафриканского государства.

Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразили соболезнования семьям жертв. Они заявили о намерении приложить все усилия для разработки необходимого механизма разрешения гуманитарного кризиса в Средиземноморье.

Глава комитета Филиппо Гранди призвал Европейский союз и Международную организацию по миграции (МОМ) взять на себя ответственность и поддержать ведомство по обеспечению защиты человеческих жизней. Он добавил, что при поддержке отделения связи Африканского союза в Триполи специалисты продолжат работу с совместной целевой группой и МООНПЛ для пресечения контрабанды беженцев в Европу.

Global Look Press / Matthieu Mirville/Keystone Press Agency

Более 50 африканцев погибли в Средиземном море 27 июля при попытке добраться до Италии на надувной лодке. В результате кораблекрушения все люди оказались в воде и утонули.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли подтвердила смерть десятков беженцев. По ее словам, среди них оказались по меньшей мере 20 женщин и двое детей.

Инцидент произошел в акватории Ливии, за которую отвечает местная береговая охрана. Финансовая поддержка со стороны ЕС возлагает на них обязанности по предотвращению подобных происшествий.

Тем не менее участились случаи жестокого обращения ливийских боевиков с мигрантами. Представители организации Sea-Watch в начале июля стали свидетелями агрессии со стороны силовиков в отношении беженцев. Они обстреляли лодку в Средиземном море, пытаясь остановить ее. В Сети опубликовано соответствующее видео.

После возвращения нелегалов на берег их помещают в переполненные центры содержания. Правозащитники неоднократно требовали закрыть эти учреждения по причине отсутствия необходимых санитарных условий, нехватки продовольствия и воды.

Позже журналисты AP опубликовали развернутое интервью с сомалийской 17-летней девочкой, которая стала жертвой надругательств со стороны надзирателей. Она рассказала, что ее изнасиловали по пути из туалета в камеру. Администрация в свою очередь отвергает все обвинения.

Более недели назад специалисты ООН также опубликовали доклад о центрах содержания мигрантов под стражей в Ливии. Они указали на бесчеловечные условия этих учреждений.