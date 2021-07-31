Замминистра обороны РФ Булгаков принял участие в открытии мемориала Воинам тыла

Москва, 31 июля. Торжественная церемония открытия мемориала, посвященного Воинам тыла, состоялась на базе 100-го отдельного полка обеспечения в Наро-Фоминском районе Московской области.

Участие в церемонии принял заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, а также военнослужащие полка, ветераны ВС РФ, члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и другие приглашенные гости.

В своем обращении замглавы Минобороны подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны труженики тыла изо дня в день приближали победу Красной армии. Они выпускали боевую технику, снаряды, одежду, чинили железнодорожные магистрали и автомобильные дороги, проводили лечение и реабилитацию раненых военнослужащих.

«Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда», — указал Булгаков.

Пока в России чтят память о тяжелом подвиге Красной армии, во Львове на Украине уничтожили простоявший полвека Мемориал победителям нацизма в Великой Отечественной войне, передает ФАН.