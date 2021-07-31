Баранец: Латвия не изменит баланс сил в Прибалтике старым «хламом» союзников по НАТО

Москва, 31 июля. Латвия не сможет изменить баланс сил в Прибалтике при помощи подержанной австрийской артиллерии, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Рига заключила с Веной контракт на поставку самоходных артиллерийских установок американского производства M109A5, которые ранее использовались австрийскими войсками. Тем не менее подобное решение не поможет Латвии повлиять на баланс сил в Прибалтике, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии для издания «ПолитРоссия».

Общее количество приобретенной латвийскими властями у Австрии военной техники составляет 47 единиц, 18 из которых — подержанные САУ М109 калибра 155 миллиметров. Цена на самоходки варьируется от 60 000 до 140 000 евро за единицу в зависимости от уровня модернизации каждого конкретного образца. По мнению Баранца, для Североатлантического альянса характерна политика продажи различного «старья» более слабым союзникам по блоку.

«Это касается США, Великобритании, Франции, Германии и так далее. Более развитые страны «сплавляют» слабым карликовым государствам бывшее в употреблении оружие, то есть старье», — сказал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Вместо отправки на утилизацию и переплавку, сильнейшие государства НАТО попросту продают старый «хлам» Польше, Латвии, Литве и другим менее мощным странам Альянса, подчеркнул Баранец. Подобное вооружение, закупленное Ригой, не несет никакой угрозы для Калининграда, уверен он. Военный обозреватель «Комсомольской правды» отметил, что в Калининградской области сосредоточена самодостаточная и грозная российская военная группировка, у которой вполне хватит мощи, чтобы продержаться до подхода основных сил ВС РФ, даже если ей будут противостоять два блока НАТО.

Ранее директор Центра исследований стран Балтийского региона БФУ им. Канта Юрий Зверев назвал Калининградскую область «костью в горле» Альянса. Он напомнил о базирующемся в регионе Балтийском флоте, оснащенном крылатыми ракетами «Калибр». Эксперт подчеркнул, что усиление российской группировки в Калининграде стало ответом на наращивание сил НАТО в регионе.