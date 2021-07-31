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Кабмин утвердил досрочные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:46
Экономика
Кабмин утвердил досрочные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников
pixabay.com

Москва, 31 июля. Правительство РФ утвердило постановление о досрочных выплатах по 10 тыс. рублей на школьников со 2 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Изначально старт выплат по 10 тысяч рублей на школьника ожидался 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил реализовать эту меру поддержки в досрочном порядке.

Премьер-министром России Михаилом Мишустиным было выделено свыше 204 млрд рублей в качестве социальных пособий для детей-школьников. Прием заявлений на выплаты будет завершен 1 ноября 2021 года.

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