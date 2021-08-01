Родители жалуются: получающих лечение в Крыму детей-инвалидов разделили на статусы

В редакцию ФАН обратились граждане, воспитывающие инвалидов детства. Суть проблемы заключается в неодинаковом отношении к маломобильным детям и тем, кто имеет соответствующий статус, но может передвигаться самостоятельно. Почему так происходит, в чем суть проблемы и возможно ли что-то изменить, разбирался корреспондент ФАН.

Мама ребенка-инвалида со второй группой инвалидности считает несправедливым отказы некоторых коммерческих организаций в предоставлении льгот на посещение аттракционов, например, аквапарка. Возможность бесплатно посетить комплекс предоставляется только детям с ДЦП и инвалидам-колясочникам. А на детей, к примеру, с диагнозом аутизм либо другими заболеваниями, которые не имеют явно выраженных внешних проявлений, скидка на посещение не распространяется, что огорчает и возмущает родителей.

«Мы уже третий год с детьми отдыхаем в Евпатории. При посещении аквапарка с нас требуют оплату полной стоимости входного билета. У нас имеются все документы, подтверждающие инвалидность детей, но никаких скидок нам не предоставляют, ссылаясь на то, что ребенок не относится к категории колясочников. Я считаю, что это несправедливо», — пояснила ФАН свою позицию Елена Анисимова.

Женщина утверждает, что инвалиды, которые могут самостоятельно передвигаться, не прибегая к помощи механических устройств, все-таки являются больными людьми со всеми вытекающими последствиями. Они нуждаются в дополнительном уходе, поддерживающем лечении, санаторном оздоровлении. Родители таких детей не имеют возможности полноценно работать. Выплаты, полагающиеся по законодательству, не могут в полной мере восполнить затраты на содержание инвалида. Дополнительные затраты больно бьют по бюджету семьи, а ребенок, пусть и взрослый, но с отставанием в развитии или другим тяжким недугом, имеющий вторую группу инвалидности, также нуждается в развлечениях и позитивных эмоциях. Различные аттракционы стоят немало, и у родителей зачастую просто не хватает свободных средств, чтобы оплачивать полную стоимость билетов.

Однако в этом вопросе, как и в любом другом, мнения разошлись. Мать дочери инвалида-колясочника Татьяна, ухаживающая за ребенком с тяжелым врожденным заболеванием уже 27 лет, высказала ФАН свою точку зрения по этому вопросу.

«Насколько я понимаю, то если какие-либо детские или взрослые развлекательные центры, аттракционы или другие заведения для отдыха находятся в индивидуальных руках, то скидки на посещения для тех или иных категорий граждан определяются исключительно собственником. Это добровольная инициатива владельца. То же самое касается очередей. Он может установить правило посещения, например, для колясочников вне очереди и бесплатно или нет. Также это касается и других преференций для других посетителей. Это его добрая воля», — считает Татьяна.

Что касается отношения к разным жизненным ситуациям, женщина также высказала свое личное мнение на этот счет.

«Я считаю, что каждый человек должен быть вознагражден по своему труду, а кто сможет или не сможет воспользоваться услугой, это другой вопрос. Ведь владелец любого бизнеса рассчитывает на прибыль. Конечно, предприниматель, занимающийся таким видом бизнеса, должен учитывать специфику региона, контингент отдыхающих, идти навстречу отдельным категориям граждан. Потому что мы живем в социуме, и он разный. Если, допустим, рассматривать Евпаторию, то как детская здравница, город принимает в сезон большое количество отдыхающих, имеющих те или иные проблемы со здоровьем. Всем предоставить скидки или обеспечить бесплатное пользование услугами невозможно. С точки зрения физических проблем инвалиды-колясочники — наиболее уязвимая категория, поэтому именно таким детям и их сопровождающим идут навстречу в первую очередь», — говорит Татьяна.

Если рассматривать проблему с точки зрения законодательства, то в России предусмотрен целый ряд льгот, закрепленных в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В частности, в качестве мер поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, закреплены такие льготы: социальная пенсия и ежемесячная денежная выплата. Если воспитывается ребенок-инвалид первой группы, то еще выплачивается дополнительная сумма ежемесячно.

Кроме федеральных выплат возможны различные виды региональной помощи семьям по решениям местных органов власти. Таким категориям граждан оказывается государственная помощь в улучшении жилищных условий, бесплатном медицинском обслуживании, обеспечении лекарственными препаратами, компенсации коммунальных платежей в размере 50%. Родителям предоставляются налоговые и трудовые льготы, льготный проезд, детям — отдых и лечение в санатории, авиаперелет раз в году, если к месту отдыха нельзя добраться другим видом транспорта, зачисление детей в вузы производится на особых условиях.

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Администратор евпаторийского аквапарка «У Лукоморья» Наталья рассказала о предоставляемых льготах на посещение.

«Мы — коммерческое предприятие, и по закону не обязаны предоставлять каких-либо льгот и скидок посетителям. Но понимая, что люди с детьми-инвалидами, приезжающие на лечение в санатории города, испытывают некоторые материальные и моральные трудности, мы идем навстречу и предоставляем возможность льготного посещения аквапарка для детей инвалидов-колясочников и с ДЦП. Это наша добрая воля», — рассказала администратор.

Родители, воспитывающие детей с инвалидностью, зная не понаслышке житейские сложности, создали благотворительный фонд для оказания помощи нуждающимся в дополнительных средствах на содержание, лечение и воспитание детей с проблемами развития и здоровья. Благотворительный фонд помощи «Исток жизни», по словам Елены Анисимовой, создан для помощи именно детям без бросающихся в глаза признаков инвалидности.

«Такое отношение к детям-инвалидам детства, если они не на инвалидной коляске, практически по всей России. Мы устали от такой ситуации и поэтому открыли свой благотворительный фонд. Я понимаю, что деткам, которые не могут ходить, а также их родителям, непросто живется. Однако наша жизнь тоже зависит от лекарств, от операций, нам тоже сложно адаптироваться к социуму. Но почему-то нас разделили, грубо говоря, на ходячих и не ходячих. Мы пытаемся помочь друг другу и надеемся, что на наши сложности обратят внимание», — прокомментировала причину создания фонда Елена.

Судя по законодательным инициативам уже 2021 года, проблема инвалидов стоит на повестке дня правительства и президента.

Для доступности культурных мероприятий людям с ограниченными возможностями подготовлен законопроект, предусматривающий дополнительные льготы. В частности, Министерство культуры РФ подготовило законопроект, которым предлагается установить льготы в размере 50% для инвалидов первой и второй групп при посещении федеральных учреждений культуры, а также квотированные места при посещении концертов и театров. Предполагается бесплатное посещение государственных музеев. Этой услугой смогут воспользоваться инвалиды первой и второй групп, а также дети-инвалиды и лица их сопровождающие. Данный законопроект разработан по личному поручению президента России Владимира Путина.

Доступность образования, культурного развития, лечения и других сфер общественной жизни для всех граждан государства должна стать реальностью современного мира.

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