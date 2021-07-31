Российская промышленная зона в Египте начнет работу в конце 2021 года

Москва, 31 июля. Египет объявил об успехе переговоров о расширении территории российской промышленной зоны в регионе Суэцкого канала за счет включения Восточного Порт-Саида и Айн Сохны. Контракт о создании управляющей компании РФ стороны подпишут в конце 2021 года.

С данным заявлением выступил инженер Яхья Заки, который прибыл в Москву во главе делегации Главного управления особой экономической зоны Суэцкого канала (SCZone). Визит завершился заключением соглашения о расширении масштабов работы российского промышленного сектора в пределах SCZone. Со стороны РФ его подписал первый заместитель министра торговли и промышленности Василий Осьмаков. На церемонии присутствовали также посол Арабской Республики Египет в Москве Ихаб Наср и вице-президент экономической зоны Северного региона генерал-майор Мухаммад Бария.

Переговоры продолжались в течение двух полных дней. Стороны успели обсудить все детали соглашения о расширении масштабов проекта и его реализации в ближайшие месяцы.

«Мы договорились незамедлительно приступить к осуществлению планов на площадках промышленных зон в Восточном Порт-Саиде и Айн Сохне, куда в августе прибудет делегация РФ высокого уровня для осмотра объектов. А в начале сентября с визитом приедут российские бизнесмены и инвесторы, которые выразили желание развивать проекты в Айн Сохне. Они смогут приступить к работе сразу после подписания учредительного договора на создание Управляющей компании Российской промышленной зоны в пределах SCZone, которое состоится в конце текущего года», — сообщил Яхья Заки.

Он добавил, что египетская делегация провела ряд расширенных встреч с первым заместителем министра торговли Василием Осьмаковым и представителями национального института развития «ВЭБ.РФ», который является инвестиционным подразделением правительства и финансовым агентом российского проекта в регионе Суэцкого канала. По словам Заки, стороны договорились о расширении масштабов промышленной зоны РФ в SCZone на 5 млн квадратных метров, распределенных между Восточным Порт-Саидом и Айн Сохной.

Кроме того, египтяне встретились в Москве с представителями крупных российских компаний, работающих в сфере производства удобрений, хладагентов, автомобилестроения и фармацевтической промышленности, а также с инвесторами, заинтересованными в продвижении проектов в SCZone.

В ходе встреч стороны обсудили поправки в исполнительный регламент экономической зоны, особые правила для импорта и экспорта, таможенные вопросы и новые решения, способствующие созданию делового климата и привлечению большего количества инвестиций. Российская сторона оценила данные шаги, которые облегчают работу в регионе Суэцкого канала.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков отметил, что визит делегации экономической зоны имеет большое значение, так как фактически дает старт проекту.

«Мы окончательно согласовали с нашими египетскими партнерами условия работы российских компаний, и самое важное, о чем договорились, — это расширение российской зоны с включением в нее региона Айн Сохна. Теперь еще больше компаний смогут внедриться в проект. Данная сфера широко открыта, потому что регион Суэцкого канала ввиду его уникального логистического положения — это окно не только в Египет, но и в Африку и в остальной мир», — добавил чиновник.

В свою очередь, заместитель председателя совета директоров корпорации «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян сообщил, что представленная им организация является российским институтом экономического развития и действует как на территории России, так и за ее пределами. По его словам, ей предстоит сыграть важную роль в экономической зоне путем реализации проектов совместно с другими компаниями или финансирования тех, которые работают в регионе благодаря кредитам. Кроме того, корпорация устанавливает контакты с предприятиями, заинтересованными в инвестировании в Восточный Порт-Саид и Айн Сохну.

Алгульян добавил, что российская промышленная зона в Египте — это огромный проект, над которым Москва и Каир работали в течение многих лет. В будущем он принесет общие выгоды обеим странам, поскольку не только поспособствует созданию рабочих мест, но и обеспечит современными технологиями египетские инициативы. Для России же запуск промышленной зоны откроет новые экспортные перспективы для выхода на африканский рынок.