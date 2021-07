Москва, 31 июля. Звезда 90-х Алена Свиридова и группа Cream Soda выпустили клип на ремейк-версию хита «Розовый фламинго». В ролике снялись шоумен Александр Гудков и публицист Евгений Понасенков.

Ремейк вызвал неоднозначную реакцию слушателей. Многие не оценили ироничный дух новой версии и заявили, что певица Алена Свиридова и группа Cream Soda просто испортили проникновенную композицию. Сама исполнительница на своей странице в Instagram лаконично сообщила, что «Розовый фламинго» возродился в новом обличье.

Еще больше недоумения у пользователей Сети вызвал клип на ремейк-версию. Герои музыкального видео ведут охоту на мужчину в розовых перьях, которого сыграл Никита Кукушкин. Необычной птице не удается скрыться от преследователей — в конце видео Кукушкин в обличье фламинго становится главным блюдом стола.

Охоту на мужчину в перьях вели Александр Гудков, Евгений Понасенков и сама Алена Свиридова. Певица после выхода клипа описала сюжет словами «полная дичь». Однако, как отметила звезда, она полностью довольна получившимся роликом.

«Я согласилась, изначально не особо веря в успех, так как уже многие музыканты и диджеи делали ремиксы на этот трек, откровенно проигрывая оригинальной версии. Но ребята развернули музыку на 180 градусов и наполнили ее иным смыслом, который мне оказался созвучным!» — рассказала о совместной работе с Cream Soda Свиридова.

Звезда 90-х осталась настолько довольна сотрудничеством с группой Cream Soda, что согласилась на еще один совместный проект. Исполнительница рассказала, что скоро они представят еще один кавер песни. Название композиции Свиридова предпочла не раскрывать.

