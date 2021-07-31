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Актер Боб Оденкерк рассказал, что пережил "сердечный приступ" на съемках сериала

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:25
Шоу-бизнес
Актер Боб Оденкерк рассказал, что пережил "сердечный приступ" на съемках сериала
Кадр из фильма «Во все тяжкие»

, 31 июля. Американский актер Боб Оденкерк потерял сознание за съемка финального сезона сериала "Лучше звоните Солу". Оказалось, что у звезды случился сердечный приступ.

Несколько дней фанаты были в неведении, что же произошло с Бобом Оденкерком. Продюсеры спин-оффа "Во все тяжкие" сообщили, что актера экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки. Оденкерк потерял сознание на съемках. Коллеги не смогли привести его в чувства, поэтому вызвали скорую помощь.

Позже актер вышел на связь с поклонниками в соцсетях и рассказал, что у него случился "небольшой сердечный приступ". Звезда сериала "Лучше звоните Солу" поблагодарил фанатов за поддержку и попросил их не волноваться. По словам Боба Оденкерка, врачи сумели устранить закупорку сосудов без хирургического вмешательства, поэтому его быстро отпустили домой. Актер пообещал немного отдохнуть и скоро вернуться к работе.

"Спасибо моей семье и друзьям, которые окружили меня заботой! Спасибо всем за слова поддержки. Это ошеломляет. Я чувствую вашу любовь, и это очень много значит для меня", — написал Боб Оденкерк на своей странице в Instagram.

Съемки шестого и финального сезона "Лучше звоните Солу" проходят в штате Нью-Мексико. Сериал рассказывает предысторию адвоката Сола Гудмана, которого играет Оденкерк.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Боб Оденкерк рассказал, что пережил "сердечный приступ" на съемках сериала
кино здоровье сериалы сердечный приступ оденкерк лучше звоните солу
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