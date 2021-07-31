Народная милиция ЛНР сообщила о работе украинского РЭБ у поселка Счастье в Донбассе

Луганск, 31 июля. Оборонное ведомство Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировало работу станции украинского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе поселка Счастье.

Согласно информации в пресс-службе военного ведомства ЛНР, подразделения 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили станцию РЭБ «Буковель-АД» вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе.

Ранее в республике заявили, что бойцы ВСУ комплексами РЭБ препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения с целью скрыть тяжелое вооружение, размещение которого запрещено минскими договоренностями.