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Народная милиция ЛНР сообщила о работе украинского РЭБ у поселка Счастье в Донбассе

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:33
Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о работе украинского РЭБ у поселка Счастье в Донбассе
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 31 июля. Оборонное ведомство Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировало работу станции украинского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе поселка Счастье.

Согласно информации в пресс-службе военного ведомства ЛНР, подразделения 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили станцию РЭБ «Буковель-АД» вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе.

Ранее в республике заявили, что бойцы ВСУ комплексами РЭБ препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения с целью скрыть тяжелое вооружение, размещение которого запрещено минскими договоренностями.

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РЭБ ЛНР всу
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