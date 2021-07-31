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МВД Ливии сообщило о прекращении вооруженных столкновений на западе страны
Весь мир
МВД Ливии сообщило о прекращении вооруженных столкновений на западе страны
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 31 июля. Вооруженные столкновения на западе Ливии, которые вспыхнули поздно вечером в четверг и продолжались до пятницы, прекратились, сообщило министерство внутренних дел в Правительстве национального единства (ПНЕ).

В заявлении ведомства добавлено, что бои начались у восточного въезда в город Аз-Завия. Спустя некоторое время благодаря прямому вмешательству сил МВД инцидент удалось урегулировать. Это произошло после того, как местный филиал Главного управления централизованной поддержки получил распоряжение по обеспечению безопасности и предотвращению любых нарушений в регионе.

Бои вспыхнули между вооруженными группировками Аз-Завии и Аль-Майи. Оба города расположены в нескольких десятках километров к западу от столицы Триполи. Местные СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видны клубы густого дыма, а также звуки стрельбы из тяжелого оружия.

 

 

Пользователи социальных сетей распространили фотографии, на которых запечатлены сгоревшие в Аль-Майе десятки транспортных средств.

 

 

Прибывшие на место команды ливийского общества Красного Полумесяца эвакуировали из района несколько семей. Мирные граждане, оказавшиеся в затруднительном положении, стремились покинуть места конфликта.

 

 

Со своей стороны правительственная компания General Electric объявила, что в результате вспышки вооруженных столкновений на западе страны отключено электричество. На станции Аз-Завии случайные выстрелы вывели из строя три энергоблока.

Сфера безопасности в североафриканском государстве остается нестабильной на протяжении десяти лет после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и последовавшего за ним кризиса. В стране действует большое число вооруженных группировок и бандформирований. Помимо непрерывной вражды друг с другом за сферы влияния, боевики ведут террористическую и подрывную деятельность, от которой страдают не только мирное население, но и различные инфраструктурные сооружения государства.

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ливия
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