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Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ. События дня
Общество
Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ. События дня
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ

Воздушно-десантные войска России готовы решать задачи любой сложности в любой обстановке. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на подмосковном полигоне Алабино во время военно-спортивного праздника в честь 91-й годовщины образования ВДВ.
«Сегодня ВДВ — это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь», — сказал Шойгу.
Министр обороны поздравил воинов крылатой пехоты и ветеранов-десантников с наступающим Днем ВДВ, который будет отмечаться 2 августа, пожелал им крепкого здоровья, мира и процветания.

Пострадавшие в огне регионы Турции объявлены зоной бедствия

Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ. События дня
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Речь идет о провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие. Турецкий лидер подчеркнул, что власти продолжат делать все необходимое, чтобы «залечить раны нации» и возместить причиненный ущерб. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям республики, жертвами пожаров стали четыре человека, пострадали 183. На сегодняшний день огнеборцам удалось локализовать 88 очагов возгорания из 98. Ситуация в районе Мармариса и Антальи уже стабилизировалась, туристам разрешили вернуться в отели и продолжить отдых. Президент Владимир Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров.

После драки со стрельбой в московском ТЦ возбуждено уголовное дело

Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ. События дня
prokuror.perm.ru  / Прокуратура Пермского края

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия после драки со стрельбой в московском супермаркете. Об этом сообщили в столичном МВД. Инцидент произошел в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице. Потасовка завязалась между таксистами-нелегалами. Порядка 20 человек выясняли отношения не только врукопашную. В разгар конфликта в ход пошло оружие. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали всех участников беспорядков.

Россиянки взяли олимпийские награды в стрельбе из винтовки

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Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ. События дня
mil.ru  / Министерство обороны Российской Федерации

Россиянки и тезки Юлия Каримова и Юлия Зыкова принесли две медали в копилку национальной команды после соревнований в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Каримова стала обладательницей бронзовой медали. Зыковой удалось завоевать серебро. Золото досталось швейцарке Нине Кристенсен, установившей олимпийский рекорд. Пока Россия занимает четвертое место в общем медальном зачете.

 

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