Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ. События дня

Шойгу поздравил десантников с грядущим Днем ВДВ

Воздушно-десантные войска России готовы решать задачи любой сложности в любой обстановке. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на подмосковном полигоне Алабино во время военно-спортивного праздника в честь 91-й годовщины образования ВДВ.

«Сегодня ВДВ — это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь», — сказал Шойгу.

Министр обороны поздравил воинов крылатой пехоты и ветеранов-десантников с наступающим Днем ВДВ, который будет отмечаться 2 августа, пожелал им крепкого здоровья, мира и процветания.